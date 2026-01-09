CAL sesionará el domingo 11 de enero para calificar el trámite del juicio en contra de Mario Godoy

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó este domingo 11 de enero del 2026, a las 10:00, a la continuidad de la sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que calificará o no el juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

En la instalación de la sesión se conocerá el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) de la Asamblea. Esta unidad presentará el informe técnico y jurídico indicando si el pedido de juicio político presentado por la bancada de la Revolución Ciudadana cumple con los requisitos formales. Sin embargo, el informe no tendrá carácter de no vinculante.

La solicitud de juicio político fue ingresada por los legisladores de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso y Luis Molina. Veloz denunció un supuesto intento de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), que domina el CAL, de no dar paso al enjuiciamiento “inventándose reglas y procedimientos que no existen”.

La vicepresidenta de la Asamblea e integrante de CAL, Mishel Mancheno, fue quien promovió la propuesta antes de calificar el pedido con el informe técnico. Mancheno pidió que esta instancia avoque conocimiento, pero que la documentación ingresada por los correístas pase primero por el análisis de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) de la Asamblea.