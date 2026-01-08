El CAL remitió pedido de juicio político contra Mario Godoy a la Unidad Técnica Legislativa

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional se reunió este 8 de enero de 2026 en Quito

Con cinco votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) remitió la solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, a la Unidad Técnica Legislativa, este jueves 8 de enero de 2026.

Las autoridades del Legislativo se reunieron, a partir de las 10:00, para analizar el pedido de juicio político presentado por los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso.

Este proceso se derivó de las denuncias de amenazas y presiones que hizo el juez anticorrupción, Carlos Serrano, por la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024.

Con la decisión del CAL, la Unidad Técnica Legislativa tendrá un plazo de tres días para elaborar un informe técnico, en el que se indique que el pedido de juicio político cumple con todos los requisitos formales.

La misma decisión se adoptó para el pedido de juicio político propuesto en contra de cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Luego del informe técnico y si es calificado el pedido, el trámite continuará a la Comisión de Fiscalización, que tendrá hasta 30 días para elaborar un informe en el que recomiende o no el enjuiciamiento político del funcionario.

Con el informe de la Comisión de Fiscalización listo, el Presidente de la Asamblea tendrá hasta cinco días para convocar a una sesión del Pleno en la que se decidirá si procede o no el juicio político.

Durante esa sesión del Pleno:

El asambleísta proponente del juicio político tendrá dos horas para la interpelación .

tendrá dos horas para la . Mario Godoy contará con tres horas para su defensa . Ambas partes podrán replicar por un máximo de una hora cada una.

para su . Ambas partes podrán replicar por un máximo de una hora cada una. Luego se abrirá el debate general, en el que todos los legisladores podrán intervenir hasta por 10 minutos.

Finalmente, se realizará la votación: si se alcanza la mayoría, el funcionario será censurado políticamente.