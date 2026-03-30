Elecciones de noviembre del 2026 no son anticipadas, dice CNE

Los ecuatorianos irán a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre del 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) descartó que en el país se vayan a realizar elecciones anticipadas, tras la difusión de afirmaciones que, según la entidad, interpretan de forma incorrecta el calendario electoral vigente.

El organismo precisó este lunes 30 de marzo del 2026 que las elecciones anticipadas solo proceden cuando el periodo de las autoridades electas concluye antes del tiempo establecido en la Constitución, es decir, antes de los cuatro años de funciones.

En ese contexto, el CNE aclaró que la jornada electoral prevista para el 29 de noviembre de 2026, correspondiente a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027, responde a una actualización técnica del calendario electoral y no a una convocatoria anticipada.

El organismo subrayó que este ajuste no modifica los plazos constitucionales. En ese sentido, ratificó que la posesión de las autoridades electas se mantendrá el 14 de mayo de 2027, conforme lo establece la normativa vigente.

Calendario electoral y etapas del proceso

El CNE también detalló cómo se desarrollará el proceso electoral dentro de los plazos previstos.

Indicó que el escrutinio de votos se realizará el mismo 29 de noviembre de 2026, día de la votación, como parte del procedimiento regular.

Posteriormente, las organizaciones políticas podrán presentar recursos en las instancias administrativa y jurisdiccional. Estos deberán resolverse hasta el 13 de febrero de 2027, fecha límite para la proclamación oficial de resultados.

La entidad enfatizó que el cronograma garantiza el cumplimiento del debido proceso electoral, la continuidad institucional y el “respeto a la voluntad popular expresada en las urnas”.

Además, insistió en que la reprogramación de la fecha de votación no altera la duración del mandato de las autoridades seccionales, descartando así cualquier escenario de elecciones anticipadas.

Preocupación por cambio de fecha de las elecciones

La Corporación Participación Ciudadana expresó su preocupación por el cambio de fecha de las elecciones seccionales y apuntó que auqnue la decisión está detrno de las competencias del CNE, "afecta varios principios democráticos".

Según PC, el cambio de fecha "vulnera el principio de equidad" ya que hay organizaciones políticas que están en proceso de organización interna de cara a las elecciones anunciadas inicialmente para febrero de 2027.

Asimismo, añadió que vulnera los principios de seguridad y certeza jurídica por haber socializado otra fecha con anterioridad. Y finalmente, agregó que "coloca innecesariamente en entredicho" al CNE.

'Inconstitucional e ilegal'

El Partido Social Cristiano (PSC) y aliados emitieron un comunicado en rehazo al cambio de fecha de las elecciones seccionales. En este tacharon a la decisión del CNE de "inconstitucional e ilegal".

De acuerdo con el partido político, las elecciones solo se pueden adelantar en casos de disolución de la Asamblea Nacional o destitución del Presidente.

Además, el PSC cuestionó el informe del CNE y la Secretaría Nacional de Riegos que prevén graves daños por los fenómenos climáticos de febrero. "Ningún informe técnico y peor del CNE, pueden pronosticar con 11 meses de anticipación eventos de esa naturaleza".

El PSC apuntó que la Corte Constitucional deberá pronunciarse al respecto, por lo que fijar un calendario electoral antes de eso es "irresponsable".