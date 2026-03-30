¿Cuándo serán posesionados los nuevos alcaldes y prefectos en Ecuador?

Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 29 de marzo de 2026.

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las votaciones para el 29 de noviembre de 2026 surgen dudas de cuándo se posesionarán los nuevos alcaldes y prefectos en Ecuador.

Según el nuevo calendario electoral, la posesión de autoridades será el 14 de mayo de 2027, es decir más de cinco meses después de las votaciones seccionales.

"Tomamos la decisión de cambiar la fecha de las votaciones y no de las elecciones", dijo Atamaint, en entrevista con el canal Teleamazonas este 30 de marzo de 2026.

De acuerdo con el nuevo cronograma, los ecuatorianos votarán el 29 de noviembre de 2026, en lugar del 14 de febrero de 2027, como estaba previsto inicialmente.

Esta decisión fue adoptada el pasado 27 de marzo por el Pleno del CNE, ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

El calendario también establece que la inscripción de candidaturas se desarrollará del 2 al 17 de agosto, mientras que la campaña electoral se realizará entre el 12 y el 26 de noviembre.

Luego, el organismo electoral tendrá desde el 2 de enero hasta el 13 de febrero de 2027 para el escrutinio, la resolución de impugnaciones y la proclamación oficial de resultados.

La fecha límite para proclamar resultados será el 13 de febrero de 2027. Posteriormente, alcaldes y prefectos asumirán funciones el 14 de mayo del próximo año.

En estas elecciones seccionales también se elegirán concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el periodo 2027-2031.