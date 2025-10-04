CNE aprobó inicio del proceso electoral de referéndum sobre reducción de asambleístas

El CNE aprobó el inicio de período electoral para el referéndum. Los ecuatorianos volverán a las urnas el domingo 16 de noviembre.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche de este sábado 4 de octubre del 2025 el inicio del período electoral para el referéndum sobre la pregunta relacionada a la reducción de asambleístas en Ecuador.

Por votación mayoritaria, los consejeros decidieron unificar la convocatoria para que el referéndum y consulta popular se desarrollen el domingo 16 de noviembre del 2025.

Además, en la sesión de este sábado se modificó el calendario electoral en relación a la fecha de inscripción de las organizaciones sociales y políticas para realizar campaña electoral sobre la pregunta de reducción de asambleístas.

Ahora, podrán inscribirse entre el 5 y el 9 de octubre en el CNE, con la documentación reglamentaria. Luego, el CNE calificará las inscripciones y aprobará o negará la participación.

Los consejeros aprobaron el límite del gasto electoral para la campaña electoral de consulta popular y referéndum en 5,5 millones de dólares. De ese monto, 2,7 millones se destinará al Sí y la misma cantidad para promover el No.

Hasta este sábado 15 organizaciones políticas estaba calificadas para realizar campaña electoral para la consulta popular y el referéndum.