CNE confirma que no habrá 'exit poll' en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre

Los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo domingo 16 de noviembre para el referéndum y consulta popular convocado por el presidente Daniel Noboa.

El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, confirmó que este domingo 16 de noviembre de 2025 no se difundirán encuestas a boca de urna, conocidas como 'exit poll', durante la jornada de la consulta popular y referéndum.

Cedatos y Centroinvest fueron calificadas por el CNE para realizar el 'exit poll'. Sin embargo, desistieron ejecutar la medición. Así lo informó Cabrera en una entrevista en Teleamazonas.

Privados de libertad ya ejercieron su voto en la consulta y referéndum

Las encuestas a boca de urna ofrecen un panorama preliminar de la tendencia del voto antes de los resultados oficiales. Sin embargo, el jueves 13 de noviembre ambas empresas notificaron su decisión de no llevar a cabo el proceso.

Según Cabrera, Cedatos argumentó “el corto tiempo y la inseguridad que vive el país” como razones para declinar. Centroinvest, por su parte, informó que "por situaciones económicas y de negocio” no pueden realizar el levantamiento de información en los recintos electorales.

Sin la aplicación del 'exit poll', este domingo 16 de noviembre únicamente se conocerán los datos oficiales del CNE.

El CNE prevé que los primeros resultados empiecen a aparecer en el sistema informático entre las 18:30 y 19:00, una vez que avance el procesamiento de actas. Para las 22:30 o 23:00, estimó, ya podría estar consolidado cerca del 90% de los resultados.