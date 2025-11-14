El CNE inaugura jornada de voto en casa que beneficiará a 597 personas con discapacidad

CNE inaugura jornada del Voto en Casa por consulta y referéndum

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inauguró la jornada electoral del Voto en Casa la mañana de este viernes 14 de noviembre del 2025.

Con la presencia de la presidenta del organismo Diana Atamaint dio inicio al acto cerca de las 06:30 y durante el día cerca de 600 personas con discapacidad ejercerán su derecho al sufragio bajo esta modalidad.

El CNE dispuso 174 juntas receptoras del voto móviles en las 24 provincias del país; está juntas receptarán el voto de 597 personas durante toda la jornada que se espera concluya a las 17:00 de este viernes.

Las provincias con más beneficiarios del Voto en Casa son Manabí con 85 personas, Guayas 47 y Pichincha con 45 personas con discapacidad inscritas en la jornada.

El Voto en Casa es una modalidad implementada por el CNE que permite a las personas con discapacidad física ejercer su derecho al voto sin salir de sus domicilios.

La medida beneficia a ciudadanos mayores de 50 años de edad y con una discapacidad física igual o superior al 75%.