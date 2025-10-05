CNE niega petición de corrección de RC para hacer campaña por dos preguntas del referéndum

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó este domingo 5 de octubre del 2025 la petición de corrección planteada por el movimiento Revolución Ciudadana para hacer campaña en las dos primeras preguntas del referéndum.

Con la decisión del CNE la negación de inscripción del correísmo para hacer campaña en contra de dos preguntas del referéndum queda en firme ante en CNE. El movimiento político tiene opción de impugnar la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El organismo electoral argumentó que la organización política no cumplió con la el requisito de presentar una copia certificada de la resolución en la que se detallara la decisión de respaldar la opción 'No' emitida por la convención nacional de su partido.

El informe técnico señala que no presentaron la “copia certificada de la resolución emitida por el órgano de decisión o dirección política según el estatuto o régimen orgánico de la organización política, en la que se establezca la pregunta que va a promocionar, precisando la opción de referéndum que desea respaldar”.

Pese a esta negativa, la organización si fue aceptada para realizar campaña por la pregunta de consulta popular para determinar si se instala o no una Asamblea Constituyente en Ecuador. Revolución Ciudadana impulsará la opción del No.