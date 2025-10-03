Consejo de la Judicatura designa a Carlos Leonardo Alarcón como Fiscal General Subrogante

Los vocales del Consejo de la Judicatura durante una sesión plenaria, el 2 de octubre de 2025..

El Consejo de la Judicatura designó a Carlos Leonardo Alarcón Argudo como reemplazo del Fiscal General subrogante, Wilson Toainga, en caso de ausencia temporal o definitiva. Esta resolución se tomó tras el pronunciamiento del Procurador General del Estado sobre el tema

La sesión se instaló a las 19:45 de este viernes 3 de octubre del 2025, con la presencia de los vocales que componen este organismo y que hace menos de una semana fueron posesionados por la Asamblea Nacional.

En el inicio, la sesión era transmitida por el Facebook de la Judictatura. Sin embargo, la transmisión se vio interrumpida al momento de las intervenciones. En las redes sociales de la Judicatura se informó que hubo un corte de luz en el edificio y que la sesión se iba a reinstalar en pocos minutos.

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, explicó el procedimiento técnico que se hizo en el análisis de los perfiles. Doy recalcó que la designación es para solo "en caso de ausencia temporal del Dr. Wilson Toainga Toainga, como Fiscal General del Estado, Subrogante, se designa al magíster Carlos Leonardo Alarcón Argudo, como Fiscal General del Estado, Subrogante".

El nuevo funcionario asumirá el cargo en reemplazo de Wilson Toainga, quien notificó a la Judicatura su ausencia del país del 5 al 10 de octubre, debido a su participación en un evento internacional. Toainga fue invitado por El Pacto 2.0 para intervenir en la Segunda Conferencia Regional sobre Inteligencia Artificial y Delincuencia, que se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil.