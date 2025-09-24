Asamblea Nacional posesionó a cuatro de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura

Mario Godoy, quién ya presidía la Judicatura, fue posesionado por la Asamblea Nacional este miércoles 24 de septiembre del 2025.

Mario Godoy, Damián Larco, Magaly Ruiz y Alfredo Cuadros, cuatro de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados por el Pleno de la Asamblea Nacional. La sesión se realizó la tarde de este miércoles 24 de septiembre del 2025.

Fabián Fabara, que completa el quinto vocal de los integrantes del Consejo de la Judicatura no pudo posesionarse por falta de cumplimiento de los requisitos. Según dijo, presentó a tiempo la renuncia a su cargo como juez de la Corte de Justicia de Pichincha, sin embargo, esta no fue tramitada en la Judicatura.

A la ceremonia de posesión acudieron los representantes de diferentes funciones del Estados, entre ellos, el fiscal General (S), Wilson Toainga; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint; el procurador general, Juan Carlos Larrea, entre otros.

Los cinco vocales fueron escogidos por el Pleno del, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), de las ternas enviadas por las distintas funciones del Estado.

Fabara acusó a Solada Goyes de no dar quórum para la sesión en la que se trataría su renuncia. Aunque la exvocal indicó que fue el mismo Godoy quién canceló la sesión de último momento.

Godoy es el único vocal de la Judicatura que continuará en el cargo para los próximos seis años y como presidente del organismo.

En su discurso se refirió a la importancia de recuperar la legitimidad del sistema judicial y su independencia para que esté al servicio de la ciudadanía.

También habló de que la justicia enfrenta retos como la falta de infraestructura, tecnología y la infiltración del crimen organizado.

“Asumimos con responsabilidad los desafíos que enfrentamos como institución, debemos recuperar la confianza ciudadana, ofrecer servicios ágiles e inclusivos y blindar a la función judicial frente a toda forma de injerencia y corrupción”, dijo.

La posesión de Fabara se concretará este viernes 26 de septiembre, a las 14:00, según una nueva convocatoria del Pleno de la Asamblea Nacional.