Corte Constitucional: Exhibición de rostros de jueces pone en riesgos a la seguridad institucional

La Corte Constitucional amaneció militarizada este martes 12 de agosto del 2025, día en que el Gobierno convocó una marcha contra esa entidad.

La Corte Constitucional (CC) del Ecuador advirtió este martes 12 de agosto del 2025 sobre acciones que, según el organismo, ponen en riesgo su seguridad e independencia en el marco de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa hacia sus instalaciones, en rechazo a la suspensión de 17 artículos de leyes impulsadas por el Ejecutivo.

En un comunicado, la CC informó que el lunes 11 de agosto fue retirado, sin notificación previa, el vallado perimetral que habitualmente protege el edificio. Además, denunció que el sector amaneció totalmente militarizado, con un “despliegue inusual” de efectivos de las Fuerzas Armadas, y que posteriormente su escolta institucional logró reinstalar la protección externa.

El organismo también cuestionó la colocación de vallas publicitarias con los rostros de jueces y juezas en el recorrido de la movilización. El organismo considera que esta acción constituye una forma de estigmatización que aumenta los riesgos a su integridad física y afecta directamente su independencia.

Respeto a la institucionalidad

La Corte subrayó que respeta el derecho ciudadano a la protesta pacífica y a la libre expresión, pero remarcó que estas deben ejercerse dentro del respeto a la institucionalidad y sin interferir en la labor de los órganos autónomos.

Asimismo, precisó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre las demandas contra las leyes cuestionadas y que el análisis se está desarrollando con celeridad, objetividad y apego a la Constitución. En ese sentido, recordó que el debate sobre la constitucionalidad de las normas debe canalizarse en audiencias públicas, las cuales se iniciarán el 18 de agosto.

Finalmente, la CC solicitó a todas las instituciones del Estado garantizar la integridad física de sus autoridades y servidores, así como la inviolabilidad de sus instalaciones, al considerar que estos son requisitos esenciales para el ejercicio pleno de sus competencias.