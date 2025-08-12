'Nos roban la paz'; Quito amanece con pancartas con rostros de los jueces de la CC

Las vallas se colocaron el mismo día en que el Gobierno convocó una marcha hacia la Corte Constitucional.

Grandes pancartas con los rostros de los jueces de la Corte Constitucional se colocaron en Quito la madrugada de este martes 12 de agosto del 2025, acompañada de la leyenda “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.

En horas de la mañana trascendió que las vallas fueron colocadas por el Gobierno. Esto debido a que aparecieron el mismo día en el que se desarrollará una marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional para rechazar la suspensión de 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, aseguró este martes que el Gobierno no ha financiado ni las vallas colocadas en las afueras de la Corte Constitucional ni la movilización de los buses que han llegado a Quito.

Los rostros de los jueces: Jhoel Escudero, Alí Lozada, Karla Andrade, Jorge Benavides, Richard Ortíz, José Luis Terán, Alejandra Cárdenas, Claudia Salgado, Raúl Llasag y Alí Lozada también ocupan una pancarta gigante colocada en la intersección de las avenidas Patria y 6 de Diciembre.

Está previsto que desde las 11:00 el presidente Noboa, acompañado de sus ministros de Estado marchen hacia la Corte Constitucional acompañados de decenas de personas que llegaron en más de 200 buses desde distintas provincias.

El objetivo de la marcha, según Noboa es “defender el poder del pueblo”. “No permitiremos que quienes se oponen al trabajo, seguridad y paz nos tiren abajo leyes aprobadas para derrotar al terrorismo, a la corrupción y a la pobreza”, dijo el Mandatario el pasado 7 de agosto durante un evento en Guayaquil.

Este martes, también se pronunció el ministro del Interior, John Reimberg, y aseveró que la marcha es para respaldar el trabajo del Gobierno Nacional.

“Hoy 9 personas, que no conocen la realidad del país, pretenden boicotear el trabajo que el Gobierno Nacional del presidente Daniel Noboa ha realizado sin descanso y que estos jueces impunemente han tumbado estas leyes sin criterio y en contra de los ecuatorianos”, escribió en su cuenta de X

Cierres viales en Quito por la marcha

Por motivo de la marcha, en Quito se registran cierres viales en los alrededores de la Corte Constitucional, ubicada en las calles José Tamayo y Lizardo García. La institución permanece vallada y con resguardo militar.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que hay aproximadamente 10 cierres viales en la zona. Entre las avenidas cerradas están: Patria, 6 de Diciembre, 18 de Septiembre, Pérez Guerrero, entre otras.