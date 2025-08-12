EN VIVO: Decenas de personas se concentran en Quito para la marcha contra la Corte Constitucional

Fuerte resguardo militar y policial en la marcha anunciada por el presidente Daniel Noboa en Quito.

El presidente Daniel Noboa encabezará una marcha hacia las instalaciones de la Corte Constitucional este martes 12 de agosto del 2025. El objetivo es rechazar la decisión de ese organismo sobre 17 artículos de leyes que promovió el Ejecutivo.

En horas de la madrugada, más de 200 buses llegaron con personas que viajaron desde distintas provincias para participar en la marcha, que saldrá desde el Puente del Guambra hacia la Corte Constitucional.

El pasado 6 de agosto, después de que la Corte admitiera a trámite varias demandas contra las leyes y suspendió la aplicación de 17 artículos, Noboa llamó a la ciudadanía a marchar de forma pacífica hacia la sede del organismo, en Quito.

Está previsto que desde las 11:00 el presidente Noboa, acompañado de sus ministros de Estado marchen hacia la Corte Constitucional.

El objetivo de la marcha, según Noboa es “defender el poder del pueblo”. “No permitiremos que quienes se oponen al trabajo, seguridad y paz nos tiren abajo leyes aprobadas para derrotar al terrorismo, a la corrupción y a la pobreza”, dijo el Mandatario el pasado 7 de agosto durante un evento en Guayaquil.

Un herido tras caída de una valla en el Puente del Guambra

Una persona resultó herida tras la caída de una valla en el Puente del Guambra, donde se concentran los simpatizantes del Gobierno. Un video en redes sociales muestra que paramédicos llegaron en una ambulancia para dar atención prehospitalaria a la persona.

Corte Constitucional con resguardo militar

Alrededor de 100 militares permanecen resguardando los exteriores de la Corte Constitucional.

Cierres viales en los alrededores de la CC

Más de 10 cierres viales se ejecutan en los alrededores de la Corte Constitucional, ubicada en las calles José Tamayo y Lizardo García. La institución permanece vallada y con resguardo militar.

Entre las avenidas cerradas están: Patria, 6 de Diciembre, 18 de Septiembre, Pérez Guerrero, entre otras. Los vehículos pueden tomar como rutas alternas las avenidas: 10 de Agosto, Mariscal Sucre, Colón, Coruña, Orellana, etc.

Buses llegan a Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó que más de 200 buses llegaron a Quito desde distintas provincias con las personas que asistirán a la marcha. Los buses se estacionaron en las inmediaciones del Coliseo General Rumiñahui, en el sector de La Vicentina.

Desde allí, los simpatizantes caminaron hacia el Puente del Guambra, desde donde se prevé que saldrá la marcha.