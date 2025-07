'Se usan organizaciones para ingresar dinero'; Noboa enviará proyecto de Ley de Fundaciones

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que enviará un nuevo proyecto económico urgente, la Ley de Fundaciones, a la Asamblea Nacional. Sus declaraciones las realizó este lunes 28 de julio del 2025 en una entrevista.

"En Ecuador se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro para ingresar dinero y desestabilizar al país sin ningún tipo de control financiero", afirmó el Primer Mandatario en la entrevista en radio Sucre.

Noboa indicó que estas fundaciones se han convertido en un mecanismo para impulsar la criminalidad. Por ello, enviará el proyecto de ley económico urgente la tarde de este lunes para combatir la inseguridad, la minería ilegal y a quienes quieren "desetabilizar" al Estado.

"Ahora tiene que haber un control legal. Se usa a las fundaciones como un vehículo de lavado y para financiar organizaciones terroristas. Eso no podemos permitir", aseveró.

No obstante, Noboa aclaró que no está atacando a las oenegés y aseguró que el objetivo es darle el puesto que deberían tener en la sociedad por hacer las cosas bien y castigar a las entidades que "mueven el dinero de criminales".

Noboa defiende despidos y fusión de ministerios

"Estamos fortaleciendo la parte administrativa del Estado". Con estas palabras, el Presidente defendió el despido de 5 000 funcionarios y la fusión de ministerios y secretarías.

Daniel Noboa recalcó que Ecuador se encontraba en el cuarto puesto en Latinoamérica con la mayor cantidad de ministerios o secretarías y que solo era superado por México, Brasil y Veneuzela.

Con los cambios dispuestos, el 24 de julio, el Primer Mnadatario cree que la adiministración se volverá más eficiente y se consolidarán procesos para servir de mejor manera.

"La gente cree que estamos haciendo una locura, pero estamos haciendo lo que en el ámbito internacional se hace y no habido ningún problema", señaló Noboa.

También aclaró que con la fusión de ministerios y secretarías, algunos ministros pasarán a ser viceministros y continuarán cumpliendo sus funciones.

'No podemos tener presos extranjeros en Ecuador'

El Presidente indicó que no está de acuerdo con las declaraciones del presidente Gustavo Petro en el tema de deportaciones de presos a Colombia.

Noboa dijo que el país no puede seguir haciéndose cargo de extranjeros que tienen atención prioritaria en las cárceles de Ecuador porque estos presos, en varios casos, tienen prioridad para recibir atención médica.

"No creo que está bien. No estoy de acuerdo tampoco. Se ha seguido los procedimientos legales, se ha estado en contacto con Cancillería. No podemos tener a presos colombianos en cárceles ecuatorianas", agregó.

80 000 jóvenes se beneficiarán de pasantías pagadas

El 5 de agosto del 2025 empezará la inscripción para el nuevo periodo de Jóvenes en Acción, así lo indicó el Perimer Mandatario.

Noboa detalló que en este programa 80 000 jóvenes tendrán pasantías pagadas desde el 1 de noviembre del 2025 hasta el 1 de febrero del 2026. Estos ciudadanos tendrán una capacitación en octubre y luego tendrán una compensación económica por los tres meses.

Las pasantías se realizarán en el área pública, especialmente en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El pago será de 400 dólares.

'Si hay corrupción, nosostros mismos la limpiamos'

En el tema de generación y compra de electricidad, Noboa aseveró que los contratos de compra con Colombia se llevó a cabo para ahorrar dinero al Estado porque era más barato que prender una termoeléctrica en Ecuador.

Además, el Presidente dijo que se han dado permisos para más de 5 000 megavatios y que en octubre de este año empezará un proyecto bastante grande. Al mismo tiempo, el Primer Mndatario confirmó que se están dando permisos para proyectos solares y eólicos, muchos de ellos con garantías de multilaterales.

"Estamos devolviendo la soberanía energética al país (...) Ha sido difícil romper con mafias en temas de corrupción. Ha sido algo duro y algo que a la interna hemos tenido que depurar", afirmó Noboa.

El Presidente aseguró que han pedido desde el Gobierno a Contraloría y Fiscalía que investigue, allane y que detengan a las personas involucradas. " Si hay corrupción, nosostros mismos la limpiamos (...) Yo no ando solapando a nadie", añadió.

¿Cuándo será la consulta popular impulsada por Noboa?

El 14 de diciembre del 2025 es la fecha tentativa para realizar la consuta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa. En este proceso democrático se preguntará sobre el regreso de bases militares extranjeras.

La economía de Ecuador creció un 4%

"Yo creo que en dos años estaremos bastante consolidados con todas las cosas que queremos hacer. Todavía seguimos en un proceso de reforma", manifestó el mandatario.

Noboa enfatizó que la economía ha crecido en un 4% y pronosticó que en la segunda mitad del 2025 el crecimiento sea mayor porque no habrán apagones y otros desastres naturales que afectaron al país el año pasado.