Gasolineras de Guayaquil cierran o limitan venta de combustible este 11 de mayo

Gasolineras de Guayaquil venden de manera limitada el combustible a los usuarios.

Varias estaciones de servicio en Guayaquil reportan desabastecimiento de gasolina Extra y Ecopaís este lunes 11 de mayo de 2026, limitando la venta a los usuarios.

Algunas estaciones de servicio restringieron la venta por usuario o definitivamente no la entregan.

Trabajadores de gasolineras del centro del Puerto Principal contaron al noticiero de Teleamazonas que no hay combustible desde la tarde del domingo.

Incluso trabajadores de una de las estaciones de servicio detalló que regularmente compraban 8 000 galones de combustible diarios.

Por ahora solo reciben 4 000 galones cada dos días, lo que ha hecho que se reduzca la cantidad de ventas.

Tras reportes de desabastecimiento en Quito, la Agencia de Regulación y Controle de Hidrocarburos (ARCH) indicó que se activaron los protocolos para precautelar la disponibilidad de gasolina extra y diésel en el país.