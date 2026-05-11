El 'arquitecto del bosque' llega a Quito: Descubren un tapir andino en la capital

El tapir andino fue descubierto en la Cordillera Oriental de Quito.

Mediante un proceso de monitoreo de cámaras, en la Cordillera Oriental de Quito se registró por primera vez una especie conocida como tapir andino.

Según la información, el "acontecimiento histórico" coincidió con la celebración del Día Mundial del Tapir, que se celebró el 27 de abril.

El tapir andino (Tapirus pinchaque), también es conocido como el “arquitecto del bosque” y cumple un rol importante en la regeneración de ecosistemas al dispersar semillas y mantener el equilibrio ecológico.

Existen dos especies de tapir

Su presencia es un indicador de buena salud ambiental, según una investigación de la Secretaría de Ambiente y la Universidad San Francisco de Quito.

"A nivel nacional existen dos especies de tapir: el amazónico y el andino o de montaña", detalla la información.

Añade que, el tapir andino se encuentra en peligro de extinción debido a la caza y pérdida de hábitat.

También que quedan aproximadamente menos de 2.500 individuos en Ecuador, Perú y Colombia.