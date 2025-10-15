Daniel Noboa: 'No podemos retroceder ante las mafias ni la gente que quiere aterrorizar'

El presidente Daniel Noboa se pronunció por la atentados registrados en Ecuador. El primer Mandatario dijo que "buscan desequilibrar al Gobierno" y calificó a los ataques con bombas como una respuesta de las bandas frente a los operativos de seguridad en el país.

Desde Guayaquil., Noboa habló sobre los hechos violentos registrados en Ecuador: “No podemos retroceder ante las mafias ni ante la gente que quiere aterrorizar a las familias. Estamos bombardeando la minería ilegal en Buenos Aires, ellos están planificando coches bomba en Guayaquil, Churute y Molleturo, así es como se nota la desesperación de ellos, quieren impedir que sigamos luchando y que yo esté aquí con ustedes”, dijo Noboa.

Respondió a los opositores políticos que han promovido una idea de autoatentado al coche bomba que estalló el martes 14 de octubre en Guayaquil. “Desde un inicio nos vienen insultando... los prófugos hoy dicen que yo me hago un autoatentado y otros dirigentes y autoridades, que están relacionadas con Los Lobos y Los Choneros, vienen a decir que necesitan respuestas”, manifestó.

Anunció la agenda que tendrá en los próximos días. “Hoy estamos aquí, más tarde en Santa Elena... el viernes volvemos, el sábado en Quito y así, hacemos las entregas, somos un Gobierno presente, que no se va a esconder y que siempre va a dar la cara”, subrayó.