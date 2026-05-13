Tanqueros con combustible sí podrán circular durante el toque de queda

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que los tanqueros con combustible sí pueden circular durante el toque de queda.

El ministro del Interior, John Reimberg dijo este miércoles 13 de mayo de 2026 que los tanqueros con combustible pueden circular sin problemas durante el toque de queda.

"Todos tienen la autorización para pasar", dijo Reimberg en una entrevista radial. Y añadió que los servicios esenciales "están garantizados".

Reimberg añadió que de la misma manera circulan los camiones de gas y otros tipos de transporte en las nueve provincias y cuatro cantones, donde rige la restricción nocturna.

El ministro reiteró que los tanqueros sí pueden circular. "Esa autorización existe y han circulado en el horario del toque de queda. Que nos digan que esa es una de las razones por las cuales hoy dicen que existe un desabastecimiento no es real", añadió.

Asimismo, Reimberg negó que la restricción del toque de queda haya causado desabastecimiento de combustible.

Estas declaraciones ocurren un día después de que Christian Puente, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), asegurara que el toque de queda no permite a los tanqueros abastecer de gasolina a las estaciones de servicio.

Mientras tanto, usuarios reportan la venta irregular de gasolina en diferentes sectores de ciudades como Quito y Guayaquil.