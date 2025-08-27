Daniel Noboa se reúne con autoridades y con la comunidad ecuatoriana en su visita a Japón

El presidente Noboa se reunió con Yoji Muto, ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón y con Nishimura Yasutoshi, presidente de la Liga Parlamentaria.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó este miércoles desde Tokio la integración de la comunidad ecuatoriana residente en Japón y sus contribuciones al desarrollo nacional con su trabajo en la distancia, durante un encuentro con ellos en la segunda jornada de su gira en el país asiático.

Noboa mantuvo una reunión con Yoji Muto, ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón y con Nishimura Yasutoshi, presidente de la Liga Parlamentaria. Este encuentro impulsa la consolidación del acuerdo comercial con esta nación, fortalece la cooperación en materia económica e impulsa la apertura del mercado japonés para los productos ecuatorianos.

Durante el acto, al que asistieron nacionales ecuatorianos residentes en el archipiélago, becarios que están en el territorio formándose y representantes de organizaciones no gubernamentales, Noboa entregó reconocimientos a nacionales del país sudamericano y "amigos del Ecuador" por su aporte a la cooperación bilateral.

Entre los receptores de la distinción estuvieron el presidente de la Asociación de Ecuatorianos en Japón (SEKIDO), Fredy Armijos; la presidenta de la Asociación Active Life, una organización voluntaria que fomenta las contribuciones a la sociedad a través del deporte, la cultura y la educación, Tanya Gómez; y la presidenta de la Sociedad de Amigos de los Niños del Ecuador (SANE), Yuko Sugita, según un comunicado de la Cancillería ecuatoriana.

Este encuentro con el presidente Noboa y su equipo desplazado a Japón tuvo lugar en la segunda de las cinco jornadas del viaje del mandatario al país, que arrancó en la víspera con una reunión con representantes de la principal patronal japonesa, Keidanren.

La ministra de Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, señaló durante el evento de hoy que su gobierno "está trabajando en una transformación profunda que se refleja en el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos mediante la creación de oportunidades", también en Japón.

La canciller agregó que el objetivo de Ecuador con esta visita es "abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales con Japón", con el que dijo que comparte "complementariedad económica que permitirá generar progreso y desarrollo para sus ciudadanos".

Está previsto que en los próximos días el presidente ecuatoriano mantenga un encuentro con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, con quien tratará de avanzar en la adopción de un acuerdo comercial bilateral, y que tenga una audiencia con los príncipes herederos del país asiático, Fumihito y Kiko de Akishino.

Noboa presidirá, asimismo, un seminario de promoción de comercio e inversiones y será testigo de la firma de un memorándum de entendimiento entre la organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro) y Pro Ecuador, antes de partir hacia Vietnam el sábado.