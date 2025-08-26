Gobierno alerta de un video manipulado para promocionar falsa plataforma de inversión

La voz del presidente Daniel Noboa fue usada para promocionar una plataforma de inversión.

Un video manipulado con inteligencia artificial del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, circula en redes sociales para promocionar una supuesta plataforma estatal de inversión. El Gobierno alertó, este martes 26 de agosto, de este contenido falso.

En el clip se insta a los ciudadanos a unirse a un "proyecto gubernamental" impulsado por el Ministerio de Economía. Como parte de este engaño se indica que los beneficiarios podrán jubilarse después de los 30 años por medio de esta plataforma.

Incluso se afirma que se garantizarán pagos de 5 000 a 10 000 dólares al mes. Además se recalca que no se trata de criptomonedas ni pirámides sino de inversiones con inteligencia artificial. Con el falso audio de la voz del Primer Mandatario se señala que deben registrarse en un página web y depositar 100 dólares para obtener las ganancias.

Ante la masiva difusión de este video en redes sociales, la Secretaría General de Comunicación alertó que el video se encuentra manipulado con inteligencia artificial y que "de forma fraudulenta se atribuye al Presidente la promoción de la supuesta plataforma estatal de inversión".

"Rechazamos categóricamente estos contenidos que buscan engañar y aprovecharse de la buena fe de la ciudadanía. Exhortamos a la población a permanecer vigilante, denunciar estos hechos ante las autoridades competentes", agregó el Gobierno en un comunicado.