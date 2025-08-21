Daniel Noboa fue recibido por Javier Milei en la Casa Rosada durante su visita a Argentina

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entrechó la mano con su homólogo Javier Milei, este jueves 21 de agosto del 2025

Durante su segundo día de visita oficial a Argentina, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue recibido por su homólogo Javier Milei, este jueves 21 de agosto de 2025. El encuentro fue en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo de ese país.

El encuentro, previsto para las 16:00 hora Argentina (14:00 en Ecuador), se cumplió con un breve protocolo en el que Noboa fue recibido por la banda de Granaderos de la Casa Rosada, escolta presidencial argentina.

Posteriormente, Milei estrechó la mano de su par ecuatoriano y juntos posaron para la fotografía oficial antes de dar paso a la agenda de trabajo.

Según lo planificado, a las 16:30 (14:30 hora de Ecuador) comenzó la reunión ampliada entre ambos mandatarios y su comitiva.

La parada en Buenos Aires forma parte de la gira internacional que Noboa arrancó el domingo 17 de agosto. Antes de llegar a Argentina, el mandatario ecuatoriano mantuvo encuentros con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia, donde se firmaron tres acuerdos de cooperación.

Además, Noboa se reunió con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en Montevideo, con quien suscribió dos acuerdos en materia de seguridad.

Según la Presidencia de Ecuador, el propósito de su visita a Brasil, Uruguay y Argentina es “fortalecer las relaciones bilaterales en temas de seguridad, comercio y cooperación bilateral”.