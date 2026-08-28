Daniel Noboa: 'El Centro de Inteligencia permitió la captura de alias Fito'

El presidente, Daniel Noboa, defendió el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y aseguró que su estructura ha permitido identificar amenazas y apoyar operaciones contra grupos vinculados al crimen organizado.

Según dijo, en una entrevista radial este viernes, 28 de agosto del 12026, el sistema de inteligencia contribuyó a la captura de alias ‘Fito’, alias ‘Pipo’ y otros objetivos de las autoridades.

Noboa señaló que el CNI también ha generado informes sobre posibles amenazas contra el sistema de salud pública.

Alerta de posibles ataques en áreas de salud

El mandatario afirmó que existe un reporte de inteligencia elaborado hace más de 14 meses sobre posibles ataques a centros del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), documento que pidió desclasificar.

Sobre la dirección del organismo, Noboa indicó que se tomará una decisión definitiva después del actual escenario electoral.

El Presidente sostuvo que la estructura de inteligencia continuará enfocada en la lucha contra el narcoterrorismo, la corrupción y las amenazas que puedan afectar al país.

Sobre su viaje a China y acuerdos

Noboa habló sobre los resultados de su reciente gira internacional y señaló que uno de los principales objetivos fue abrir nuevos espacios para las exportaciones ecuatorianas y atraer inversiones.

El mandatario destacó los encuentros mantenidos en China y Singapur, además de otros países visitados durante su agenda oficial.

En el caso de Singapur, Noboa dijo que existe interés de inversionistas en sectores como la minería legal, el cobre, el oro, la plata y las energías renovables.

También mencionó posibles inversiones en centros de datos, un sector que, según explicó, requiere un mayor desarrollo de la capacidad energética del país.

Luz verde para exportación de nuevos productos

Sobre China, el Presidente aseguró que durante las reuniones se planteó la necesidad de que las empresas extranjeras que operan en Ecuador respeten las leyes nacionales, incluidas las normas laborales.

Además, dijo que se pidió una mayor participación de las compañías mineras en la generación y transmisión de energía para sus operaciones.

Noboa también anunció avances para nuevos productos ecuatorianos en el mercado chino.

Según indicó, se dio luz verde para la exportación de arándanos y aguacates, mientras que se levantaron restricciones para la mayoría de empresas que ya exportaban otros productos hacia ese país.

El mandatario señaló que también existe interés de inversionistas extranjeros en sectores como la tecnología y la banca.

Noboa defendió la importancia de las visitas oficiales y aseguró que estos encuentros buscan fortalecer los lazos comerciales y atraer nuevas inversiones para Ecuador.

Sostenibilidad del IESS

El presidente Noboa planteó que, antes de impulsar una reforma relacionada con el sistema de seguridad social, se debe revisar la administración de los recursos y los activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según dijo, el organismo mantiene cerca de 2 000 millones de dólares en activos ociosos, principalmente en bienes inmuebles.

Noboa propuso analizar la venta de terrenos, edificios y otros bienes que, según su criterio, no son necesarios para cumplir las principales funciones del IESS.

El mandatario señaló que los recursos obtenidos podrían generar liquidez para fortalecer el pago de pensiones y la atención en salud, antes de aplicar nuevas reformas.

El Presidente también se refirió a los cambios en el mercado laboral y a la necesidad de generar empleo en sectores cada vez más tecnificados.

Noboa sostuvo que la automatización y el uso de nuevas tecnologías reducen la demanda de mano de obra en algunas actividades, por lo que planteó revisar los activos disponibles y buscar mecanismos que permitan sostener el sistema de seguridad social.