Caso Sinohydro: reinstalan audiencia para dictar sentencia contra Lenín Moreno

El expresidente Lenín Moreno en la audiencia donde se conocerá la sentencia en el caso Sinohydro.

La audiencia de juicio en el caso Sinohydro se reinstaló la mañana de este viernes 28 de agosto del 2026 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El Tribunal dará a conocer la sentencia y definirá si el expresidente Lenín Moreno es culpable o inocente del delito de cohecho.

El Tribunal penal integrado por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga, darán a conocer la sentencia de primera instancia que será de carácter unánime.

Lenín Moreno presente en la audiencia

La audiencia se instaló a las 08:30 con la presencia del expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González de Moreno, que también es procesada en el caso.

Moreno, su esposa, su hija Irina Moreno; sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno; y su cuñada Martha González son acusados como presuntos cómplices del delito de cohecho, por supuestos fondos recibidos mediante firmas offshore.

La Fiscalía sostiene que Lenín Moreno y personas de su círculo familiar habrían recibido presuntos beneficios económicos a cambio de favorecer la adjudicación del proyecto de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro.

La Fiscalía solicitó al Tribunal que impongan una pena de seis años y seis meses de cárcel para Moreno y 19 procesados más.

Además, pidió multa para los imputados, inhabilitación para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado y suspensión de los derechos de participación.