Caso Sinohydro: reinstalan audiencia para dictar sentencia contra Lenín Moreno
La audiencia se instaló a las 08:00 en la Corte Nacional de Justicia. El tribunal definirá si Lenin Moreno es culpable o inocente.
El expresidente Lenín Moreno en la audiencia donde se conocerá la sentencia en el caso Sinohydro.
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Actualizada:
28 ago 2026 - 09:23
La audiencia de juicio en el caso Sinohydro se reinstaló la mañana de este viernes 28 de agosto del 2026 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El Tribunal dará a conocer la sentencia y definirá si el expresidente Lenín Moreno es culpable o inocente del delito de cohecho.
El Tribunal penal integrado por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga, darán a conocer la sentencia de primera instancia que será de carácter unánime.
Lenín Moreno presente en la audiencia
La audiencia se instaló a las 08:30 con la presencia del expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González de Moreno, que también es procesada en el caso.
Moreno, su esposa, su hija Irina Moreno; sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno; y su cuñada Martha González son acusados como presuntos cómplices del delito de cohecho, por supuestos fondos recibidos mediante firmas offshore.
La Fiscalía sostiene que Lenín Moreno y personas de su círculo familiar habrían recibido presuntos beneficios económicos a cambio de favorecer la adjudicación del proyecto de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro.
La Fiscalía solicitó al Tribunal que impongan una pena de seis años y seis meses de cárcel para Moreno y 19 procesados más.
Además, pidió multa para los imputados, inhabilitación para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado y suspensión de los derechos de participación.
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