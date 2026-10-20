Daniel Noboa traspasó la presidencia ‘pro tempore’ de la CAN a Perú

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó a Perú la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN). Lo hizo este martes 20 de octubre de 2026, en el marco del XVII Gabinete Binacional que se desarrolla en Lima entre ambos países.

“Hoy entregamos esa responsabilidad al Perú con el compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación regional en seguridad, desarrollo social y conectividad”, dijo el Mandatario ecuatoriano durante el acto de entrega.

Ecuador estuvo al frente del organismo regional durante el periodo 2025-2026.

En su intervención, Noboa se refirió a las acciones ejecutadas durante su gestión, entre ellas, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Habló también del Plan de Acción Resolutivo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, enfocado en enfrentar el tráfico de armas, la minería ilegal, la trata de personas y el lavado de activos.

“Debemos mantener la coordinación entre nuestros países para combatir estas amenazas que no conocen fronteras”, manifestó Daniel Noboa.

El Presidente ecuatoriano también abordó temas en materia penitenciaria, oportunidades laborales, movilidad, conectividad aérea y las barreras que afectan al turismo, al transporte y al comercio regional.