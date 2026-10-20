Daniel Noboa y Keiko Fujimori lideran el XVII gabinete binacional Ecuador-Perú

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la presidenta de Perú, Keiko Fujimore se reúnen en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú - Ecuador.

A las 10:15 de este martes 20 de octubre de 2026 el presidente Daniel Noboa llegó a Lima para liderar, junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, que busca fortalecer las relaciones entre ambos países.

En su ingreso al Palacio de Gobierno, el Mandatario ecuatoriano fue recibido con honores por parte de su homóloga peruana.

El encuentro de ambos mandatarios tiene como objetivo fortalecer la cooperación bilateral, la seguridad y el desarrollo de la zona fronteriza.

Y se realiza un día después de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, a la que asistieron los cancilleres Roberto Kury y Carlos Espá, de Ecuador y Perú, respectivamente.

En esta reunión evaluaron el cumplimiento del Plan de Acción de Quito 2025 y aprobaron los nuevos compromisos para el 2026. Además, trataron temas de seguridad, comercio e integración.

Al término del encuentro, los presidentes Daniel Noboa y Keiko Fujimori prevén firmar la Declaración Presidencial de Lima 2026 con todos los acuerdos y compromisos alcanzados.