Noboa extiende compensación a transportistas

Los transportistas recibirán la compensación por la eliminación del subsidio al diésel.

El presidente Daniel Noboa extendió la entrega de compensaciones para transportistas. Lo hizo oficial este viernes 8 de mayo de 2026 a través del Decreto 378.

El Decreto Ejecutivo establece que la compensación se extienda por ocho meses para transporte intracantonal, sea urbano, rural o combinado.

Esta medida podrá prorrogarse por un tiempo máximo adicional de cuatro meses, una vez que lo apruebe el Comité de Optimización Energética.

Días atrás la Fenacotip adelantó que el Gobierno planteó esta extensión mientras se evalúan otras medidas para los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.

Hasta este mes el subsidio se estableció entre USD 400 y USD 550 por tipo de trasnportista.