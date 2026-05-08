Hantavirus en Ecuador: Zonas de riesgo, síntomas y guía completa de prevención

La variante Andes del hantavirus se transmite de persona a persona.

Las autoridades nacionales insisten en que no se registran casos de hantavirus en Ecuador. Sin embargo, es importante la prevención para evitar el virus.

De acuerdo con el doctor César Paz y Miño, se trata de una enfermedad zoonótica "poco frecuente pero potencialmente grave".

No existe un tratamiento específico y tampoco hay vacunas para el hantavirus, que tiene una tasa de letalidad entre el 35% y 40%.

Sin embargo, Paz y Miño agrega que es necesario prevenir y detectar los casos de manera temprana para salvar vidas.

Zonas de riesgo y animal portador de hantavirus en Ecuador

En Ecuador no se han registrado casos de hantavirus, pero Paz y Miño indica que las zonas donde está el riesgo son:

Zonas rurales y áreas altoandinas de la Sierra.

y áreas altoandinas de la Sierra. Brotes históricos en Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Azuay.

Presencia de roedores silvestres como Oligoryzomys longicaudatus, también conocido como ratón colilargo.

Los roedores que pueden portar y transmitir el virus son de las especies:

Oligoryzomys longicaudatus

Nephelomys albigularis

Oligoryzomys nigripes

¿Cómo prevenir?

Control de roedores Sellar grietas

Almacenar alimentos en recipientes herméticos

No acumular basura Protección al limpiar espacios Mascarilla N95

Guantes

Humedecer antes de barrer

No sacudir en seco En zonas rurales / camping No dormir en el suelo

Revisar tiendas y refugios

Ventilar antes de ingresar Desinfección Hipoclorito al 10% sobre excrementos

Esperar antes de retirar.

¿Cuándo acudir a urgencias?

El doctor Paz y Miño recomienda acudir a un servicio de emergencias en caso de haber tenido contacto con un roedor y luego presentar alguno de estos síntomas:

Fiebre súbita

Dificultad para respirar

Dolor muscular intenso

Sensación de ahogo

Hipotensión

¿Cómo se transmite el hantavirus?

Aunque el hantavirus se contagia a través de la inhalación o contacto con el excremento, orina y sudor de los ratones, la variante Andes también puede transmitirse entre seres humanos.

La variante Andes, propia de Sudamérica y la que genera alarma mundial en este momento, se transmite también entre humanos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que este contagio es muy difícil y se necesita un contacto muy cercano para que ocurra.