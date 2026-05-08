Hantavirus en Ecuador: Zonas de riesgo, síntomas y guía completa de prevención
La OMS insiste en que el hantavirus no es una epidemia ni una pandemia, a pesar de que se transmite entre humanos.
La variante Andes del hantavirus se transmite de persona a persona.
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Fecha de publicación
08 may 2026 - 14:26
Las autoridades nacionales insisten en que no se registran casos de hantavirus en Ecuador. Sin embargo, es importante la prevención para evitar el virus.
De acuerdo con el doctor César Paz y Miño, se trata de una enfermedad zoonótica "poco frecuente pero potencialmente grave".
No existe un tratamiento específico y tampoco hay vacunas para el hantavirus, que tiene una tasa de letalidad entre el 35% y 40%.
Sin embargo, Paz y Miño agrega que es necesario prevenir y detectar los casos de manera temprana para salvar vidas.
Zonas de riesgo y animal portador de hantavirus en Ecuador
En Ecuador no se han registrado casos de hantavirus, pero Paz y Miño indica que las zonas donde está el riesgo son:
- Zonas rurales y áreas altoandinas de la Sierra.
- Brotes históricos en Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Azuay.
- Presencia de roedores silvestres como Oligoryzomys longicaudatus, también conocido como ratón colilargo.
Los roedores que pueden portar y transmitir el virus son de las especies:
- Oligoryzomys longicaudatus
- Nephelomys albigularis
- Oligoryzomys nigripes
¿Cómo prevenir?
Control de roedores
- Sellar grietas
- Almacenar alimentos en recipientes herméticos
- No acumular basura
Protección al limpiar espacios
- Mascarilla N95
- Guantes
- Humedecer antes de barrer
- No sacudir en seco
En zonas rurales / camping
- No dormir en el suelo
- Revisar tiendas y refugios
- Ventilar antes de ingresar
Desinfección
- Hipoclorito al 10% sobre excrementos
- Esperar antes de retirar.
¿Cuándo acudir a urgencias?
El doctor Paz y Miño recomienda acudir a un servicio de emergencias en caso de haber tenido contacto con un roedor y luego presentar alguno de estos síntomas:
- Fiebre súbita
- Dificultad para respirar
- Dolor muscular intenso
- Sensación de ahogo
- Hipotensión
¿Cómo se transmite el hantavirus?
Aunque el hantavirus se contagia a través de la inhalación o contacto con el excremento, orina y sudor de los ratones, la variante Andes también puede transmitirse entre seres humanos.
La variante Andes, propia de Sudamérica y la que genera alarma mundial en este momento, se transmite también entre humanos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que este contagio es muy difícil y se necesita un contacto muy cercano para que ocurra.
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