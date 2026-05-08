Tragedia en Indonesia: Excursionistas mueren tras erupción volcánica

Veinte excursionistas se encontraban en las laderas cuando ocurrió el desastre

Tres excursionistas murieron este viernes 8 de mayo de 2026 tras la erupción del volcán Monte Dukono, ubicado en la isla indonesia de Halmahera. El fenómeno lanzó una enorme nube de ceniza y obligó a desplegar operaciones de rescate en la zona.

Entre las víctimas se encuentran dos ciudadanos de Singapur y un residente de la isla de Ternate, según confirmó la policía local. Las autoridades señalaron que 20 excursionistas se encontraban en las laderas del volcán cuando ocurrió la erupción.

Excursionistas estaban en una zona restringida

De acuerdo con los reportes oficiales, nueve de los excursionistas eran de Singapur y los demás ciudadanos indonesios. Los equipos de rescate lograron localizar con vida a 17 personas, algunas de ellas con heridas leves que requirieron atención médica.

Las autoridades informaron además que el guía del grupo y un asistente fueron llevados a una estación policial y podrían enfrentar cargos por ingresar con excursionistas a una zona restringida.

Tourists Killed by Volcano After Defying Ban to Film 'Content': 'Oh My God, They Died!' pic.twitter.com/YmmyhVoMSt — New York Post (@nypost) May 8, 2026

El acceso al área había sido prohibido semanas atrás después de que científicos detectaran un incremento en la actividad volcánica. Incluso existían advertencias para evitar acercarse a menos de cuatro kilómetros del cráter Malupang Warirang.

Rescate avanza entre ceniza y explosiones

La operación de evacuación continúa en condiciones complejas debido al terreno montañoso y la persistente actividad volcánica. Equipos de rescate señalaron que todavía se escuchan retumbos y explosiones en el volcán, lo que dificulta retirar los cuerpos.

La Agencia Geológica de Indonesia informó que la erupción estuvo acompañada de un fuerte estruendo y una columna de humo y ceniza que alcanzó cerca de 10 kilómetros de altura.

Indonesia forma parte del llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una zona con intensa actividad sísmica y volcánica. El país tiene cerca de 130 volcanes activos y el Dukono permanece actualmente en uno de los niveles más altos de alerta.