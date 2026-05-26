Comisión alerta de riesgos en validez del proceso de remoción de Aquiles Alvarez

La comisión a cargo de la remoción de Aquiles Alvarez advierte de riesgos en el proceso, este 26 de mayo de 2026.

La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones que lleva adelante el proceso de remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, advierte de riesgos.

Esa instancia solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) permitir, de manera inmediata, una reunión entre el alcalde y su defensa técnica.

En un comunicado, instó a un encuentro “sin ningún tipo de censura y en forma plenamente confidencial”.

La Comisión advirtió que impedir el contacto entre una autoridad procesada y su equipo jurídico no constituye una simple limitación administrativa, sino una afectación directa al derecho constitucional a la defensa.

Incluso, señala que esto colocaría a Alvarez en estado de indefensión y comprometería la validez del proceso de remoción en trámite.

Además, solicitó que se facilite una autorización a la defensa técnica para que pueda actuar como apoderada dentro del proceso.

El pedido surge tras el escrito que la defensa de Alvarez presentó el pasado 18 de mayo, en el que se informó que, pese a múltiples gestiones realizadas ante el SNAI, no fue posible concretar una reunión con su patrocinado.