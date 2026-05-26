Audiencia de vinculacíón del caso Goleada se suspende por falta de representantes legales

Parte de las evidencias que presentó la Fiscalía General del Estado en la audiencia de reformulación de cargos y vinculación del caso 'Goleada'

La mañana del 16 de mayo de 2026, la audiencia de vinculación por presunto lavado de activos, dentro del caso Goleada, no se instaló.

El hecho sucedió debido a la falta de representantes legales de la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil, empresas investigadas a las que Fiscalía busca procesar.

"Pese a que Fiscalía expuso los argumentos jurídicos correspondientes, la audiencia no se instaló debido a la ausencia de representantes legales de varias de las empresas investigadas", escribió el Ministerio Público en sus redes sociales.

La entidad dispuso que se envíe oficios a las instituciones públicas pertinentes para identificar a los representantes de las compañías, con el fin de que sean notificados y convocados.

Una vez que se conozca la información solicitada, se notificará la nueva fecha y hora de la diligencia.

Se prevé que, cuando se instale la audiencia, la esposa y madre de Aquiles Álvarez, Fiorella Icaza y Gioconda Henriques, seran vinculadas al caso.