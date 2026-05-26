Champions League: Willian Pacho y Piero Hincapié en la portada de las redes sociales

La final de la UEFA Champions League 2026 en Budapest se vive con las pulsaciones altas. En las redes sociales de la Champions se publicó este martes 26 de mayo del 2026 un afiche promocional donde aparecen los dos futbolistas ecuatorianos en el torneo élite del Mundial.

La final regalará un hecho sin precedentes para el fútbol sudamericano: el enfrentamiento directo entre Piero Hincapié y Willian Pacho. Ambos defensores, formados en la cantera de Independiente del Valle y consolidados hoy en la élite mundial, pondrán a Ecuador en los ojos del planeta cuando el Arsenal y el Paris Saint-Germain disputen el trofeo de clubes más codiciado de Europa.

La expectativa en el país es total, no solo por el orgullo de verlos en la cima, sino porque el resultado garantiza que un futbolista tricolor levantará la "Orejona" este sábado.

Las realidades de ambos legionarios añaden un atractivo especial al compromiso en el Puskás Aréna. Hincapié llega con el impulso anímico de haber conquistado una histórica Premier League con los Gunners, consolidado como una pieza polifuncional e impasable en el esquema de Mikel Arteta.

Por su parte, Pacho busca el bicampeonato continental con el PSG, afianzado como el pilar defensivo indiscutible de Luis Enrique tras levantar el título la temporada pasada. Este choque de titanes representa el momento cumbre de sus carreras justo antes de liderar a la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo.