Carlos Encalada asumió la Prefectura del Guayas tras salida de Marcela Aguiñaga
El nuevo Prefecto del Guayas, con experiencia en sectores productivos, afirma que se enfocará en el trabajo en territorio.
Carlos Encalada asumió oficialmentel la Prefectura del Guayas este 15 de mayo de 2026, tras la salida de Marcela Aguiñaga.
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Actualizado:
15 may 2026 - 20:06
Carlos Encalada Villacís asumió oficialmente, este viernes 15 de mayo de 2026 el cargo de Prefecto del Guayas, tras la renuncia de Marcela Aguiñaga.
Con experiencia en los sectores productivos, Encalada llega a la entidad provincial con la promesa de una gestión de puertas abiertas y presencia permanente en el territorio.
Graduado en Ciencias Agrícolas y Manejo de Recursos Naturales en la Universidad EARTH de Costa Rica, el nuevo Prefecto tiene más de 20 años de experiencia liderando procesos de producción agrícola.
Además, cuenta con trayectoria como líder gremial y expresidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos.
Según Encalada, en su gestión priorizará el contacto con los ciudadanos de los 25 cantones y las juntas parroquiales, para dar continuidad a las obras sociales, viales y productivas.
"Las necesidades del Guayas no se conocen detrás de un escritorio; se conocen recorriéndolo, escuchando a su gente y estando donde se necesita”, señaló.
Encalada estará en funciones hasta mayo de 2027, fecha en que terminaba el periodo de Aguiñaga y en que asumirá la persona ganadora en los comicios seccionales de noviembre de 2026.
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