"Ser su prefecta ha sido el honor más grande de mi vida", dijo Aguiñaga en su último día

En el auditorio de la Prefectura del Guayas, Marcela Aguiñaga presentó su rendición de cuentas de su período al frente de la Prefectura Fotos: César Muñoz/API

Marcela Aguiñaga realizó su última rendición de cuentas al frente de la Prefectura del Guayas. Pese a tratarse de un balance de 2025, aprovechó para destacar lo realizado durante sus tres años de gestión.

Ante decenas de personas, pronunció un discurso de 45 minutos, en el que detalló resultados en distintas áreas:

Ejecución presupuestaria: Pasó del 60% al 82%.

Pasó del 60% al 82%. Deuda del Gobierno Central: Más de USD 61 millones recuperados.

Más de USD 61 millones recuperados. Patrimonio: Pasó de USD 465 millones a USD 1 458 millones.

Pasó de USD 465 millones a USD 1 458 millones. Dragado del río Guayas: Reconoció fallas en el esquema y del contratista, quien recibió una multa del 5% y cuyo contrato se dio por terminado.

Reconoció fallas en el esquema y del contratista, quien recibió una multa del 5% y cuyo contrato se dio por terminado. Quinto puente: La Prefectura asumió la construcción de los accesos viales del viaducto sur. Pero en marzo de 2026, el Gobierno central terminó el convenio.

La Prefectura asumió la construcción de los accesos viales del viaducto sur. Pero en marzo de 2026, el Gobierno central terminó el convenio. Censo agropecuario: Guayas tiene 120 000 unidades productivas agropecuarias, 105 000 productores y 750 000 hectáreas agropecuarias en producción.

Prefectura "presente y en marcha"

"Carlos (Encalada), queda una Prefectura (del Guayas) en marcha", dijo Aguiñaga durante su rendición de cuentas a quien asumirá el cargo.

Y aunque dijo no era un adiós, sino un "hasta pronto", se despidió de más de 20 años de carrera política y pública.

Incluso, sacó un pañuelo para secar sus lágrimas, al tiempo de agradecer a los funcionarios que trabajaron con ella.

"Pese a las dificultades, crisis, críticas e injurias, y a quienes apostaban por nuestro fracaso, dejamos una Prefectura del Guayas presente", dijo.

Finalmente, manifestó que ser prefecta había sido "el honor más grande de mi vida".

Tras concluir su intervención, Aguiñaga entregó su carta de renuncia en la ventanilla de Documentación de la entidad.

Con ello, Carlos Encalada, actual viceprefecto del Guayas, asume las riendas de la institución, y tendrá que presentar una terna para elegir a la nueva viceprefecta.