Carlos Encalada fue designado como viceprefecto de Guayas

Por unanimidad el Consejo Provincial de Guayas designó a Carlos Encalada como nuevo viceprefecto de la provincia. La decisión se tomó la mañana de este miércoles 22 de abril del 2026.

Encalada estará en el cargo hasta el 14 de mayo del 2026 y luego asumirá la Prefectura en reemplazo de Marcela Aguiñaga, quien renuncia por motivos personales.

El nombre de Encalada se escogió entre una terna remitida por la prefecta Marcela Aguiñaga e integrada también por Ottón Lara Pincay y Gustavo Heinert Musello.

Antes de la votación, la Prefectura ya había convocado formalmente al Consejo Provincial para tratar la designación del reemplazo de Serrano, cuya renuncia dejó vacante la viceprefectura en plena transición política de la provincia

La transición será ordenada

La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga se pronunció tras la designación y aseguró que la transición será "ordenada y segura" a partir del jueves 23 de abril.

Mencionó que se trabajará en distintos proyectos enfocados, sobre todo, en prevenir los daños que puede causar el invierno en la provincia.

Marcela Aguiñaga dejará la prefectura de Guayas el 14 de mayo.