Ecuador presentó tres reclamos ante la CAN, tras la demanda de Colombia

La Comunidad Andina es un organismo internacional de integración económica y social en Sudamérica

La Cancillería de Ecuador presentó, el martes 17 de febrero de 2026, ante la Secretaría General de la CAN tres reclamos formales contra Colombia por supuestas vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.

Estos tres reclamos se presentaron luego de que el Gobierno de Colombia demandó ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la decisión de Ecuador de imponer aranceles del 30% a productos colombianos y solicita que se levante la medida.

La medida se conoció tras la difusión del documento que contiene la demanda por el medio colombiano Caracol Radio, que además señaló que la CAN aceptó el trámite.

Ecuador decidió "activar los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena para la defensa de sus derechos frente a medidas previamente adoptadas" por Colombia "que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos", señaló la Cancillería.

La decisión se dio, añadió, porque Ecuador ha identificado "incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario".

En el comunicado de la Cancillería ecuatoriana se detalla que las medidas adoptadas por Colombia responden a la decisión de Ecuador de aplicar una tasa del 30%, adoptada por razones de seguridad nacional "ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional".

Sin embargo, Ecuador dijo que "hay voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo"