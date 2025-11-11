Ecuatorianos en Rusia y en Bielorrusia no podrán votar en la consulta y referéndum 2025

Los ecuatorianos volverán a las urnas este domingo 16 de noviembre del 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que unos 400 migrantes ecuatorianos empadronados en Moscú, capital de Rusia, y en Belarús, Bielorrusia no podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular y referéndum 2025, previstos para este domingo 16 de noviembre.

La decisión se adoptó durante la sesión plenaria del CNE, este martes 11 de noviembre del 2025, en la que se resolvió por unanimidad cancelar la organización del proceso electoral en las zonas correspondientes a Rusia y Bielorrusia.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, explicó que no fue posible garantizar las condiciones necesarias para llevar a cabo la votación en esas jurisdicciones.

Dijo que existen dificultades logísticas que impiden cumplir con el proceso dentro del plazo establecido. “Es un impedimento ajeno a la voluntad y gestión del órgano electoral”, indicó.

Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que la medida responde principalmente a la falta de autorización para el despacho internacional de los paquetes electorales hacia Rusia, en el contexto del conflicto bélico con Ucrania.

Con esta resolución, los ecuatorianos residentes en Moscú y Bielorrusia, que forman parte de la circunscripción de Europa, Oceanía y África, quedarán excluidos del proceso electoral de noviembre.

No es el único caso de ecuatorianos en el exterior que enfrentarán restricciones. La presidenta Atamaint también confirmó que más de 10 200 ciudadanos empadronados en Venezuela y Cuba tampoco podrán votar, debido a problemas técnicos y diplomáticos.