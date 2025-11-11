¿A qué hora se conocerán los primeros resultados de la consulta popular y referéndum?

El domingo 16 de noviembre se realizará la consulta popular y referéndum en Ecuador.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo 16 de noviembre de 2025 en Ecuador para pronunciarse sobre la consulta popular y el referéndum convocados por el Gobierno de Daniel Noboa. Según la entidad, los resultados preliminares de la jornada está previsto que se comiencen a conocer entre las 18:00 y 23:00.

El consejero del CNE, José Cabrera, explicó que el organismo aún no define un horario exacto para la publicación de los resultados oficiales. Sin embargo, señaló que por las experiencias anteriores de los últimos procesos electorales, los primeros datos se conocerán entre las 18:00 y 18:30.

“Esperamos alcanzar entre el 85% y el 90% del escrutinio nacional entre las 22:30 y 23:00”, agregó Cabrera, destacando que los resultados estarán disponibles en tiempo real a través del sistema oficial del CNE.

El proceso electoral incluirá una sola papeleta con cuatro preguntas, lo que incrementará los tiempos de conteo. Cada pregunta generará un acta independiente por lo que se procesarán cuatro actas por junta receptora del voto.

Este procedimiento, según el consejero Cabrera, hará que los resultados demoren un poco más en comparación con elecciones anteriores.

Durante la jornada electoral, según el propio CNE, se habilitarán 4 076 recintos electorales, distribuidos en todos los cantones, y más de 280.000 miembros de las juntas receptoras del voto participarán en el proceso

Cabrera recordó que, en la segunda vuelta presidencial de abril de 2025, el 92% de los resultados se conoció a las 20:15 debido a que se trataba de una sola acta por junta. En cambio, el actual proceso implica cuatro actas, lo que prolongará el tiempo de procesamiento.

El funcionario también explicó que, tras el cierre de las urnas a las 17:00, los miembros de mesa procederán al conteo manual y a la digitalización de actas. Luego, los resultados serán transmitidos de forma encriptada y supervisada al Centro de Procesamiento de Resultados (CPR).

El CNE exhortó a la ciudadanía y a los medios a esperar la información oficial y a evitar la difusión de resultados no verificados. Se espera que la totalidad del escrutinio concluya la madrugada del lunes 17 de noviembre.