La tristeza de John Mercado al quedar fuera de la lista definitiva de Ecuador para el Mundial 2026

El futbolista ecuatoriano John Mercado habló sobre su ausencia en la nómina oficial de los 26 convocados de Ecuador para la Copa del Mundo 2026. Aseguró sentirse triste por no ser llamado por el DT Sebastián Beccacece.

"Uno está adolorido porque es un sueño de chiquito poder jugar un Mundial, pero hay que virar la página y seguir trabajando para estar en las próximas convocatorias", afirmó el jugador del Sparta Praga.

Asimismo, el joven de 23 años resaltó que alentará a la Tricolor. "Ahora estoy del otro lado, apoyar a la Selección, a mis compañeros, que hagan todo de la mejor manera".

Por el momento, el objetivo de Mercado es clasificarse con su club para la Champions League y seguir trabajando en su crecimiento.

John Mercado fue convocado por Beccacece a la Tri en 2024 y su debut lo realizó el 6 de septiembre de ese año ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

La noche del domingo 31 de mayo de 2026, Ecuador reveló la lista oficial de los seleccionados que disputarán el quinto Mundial con La Tri.