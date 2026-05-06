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Política

Elecciones Seccionales: CNE actualiza listado de organizaciones políticas

Las elecciones seccionales serán el 29 de noviembre de 2026

El CNE aprobó el fondo de promoción electoral para las seccionales.

CNE

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

06 may 2026 - 14:43

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó el listado de organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.

La entidad indicó que se trata de 237 organizaciones aprobadas, entre las que están 139 movimientos cantonales, 67 provinciales y siete partidos de ámbito nacional.

Organizaciones suspendidas y canceladas 

Las organizaciones podrán seleccionar a sus candidatos en elecciones primarias del 18 de junio al 2 de julio de 2026.

La suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) y la cancelación de Construye y Unidad Popular se evidencia en el nuevo registro para las elecciones seccionales.

Según el calendario del CNE. La inscripción de candidaturas se desarrollará del 2 al 17 de agosto de 2026. 

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