Allanan el Complejo Judicial Norte de Quito por presunta red de corrupción

La Fiscalía allanó una institución pública en el marco de una investigación pro concusión.

Fiscalía y Policía Nacional allanaron oficinas del Complejo Judicial Norte de Quito, durante la madrugada de este martes 5 de mayo de 2026.

Las autoridades investigan el presunto delito de concusión, dentro del denominado operativo "citaciones".

Siete personas fueron detenidas con fines investigativos y se incautaron teléfonos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentos.

Además, se allanaron viviendas en diferentes puntos de la provincia de Pichincha. Fueron 9 intervenciones en total.

De acuerdo con la Policía Nacional, estos allanamientos se llevaron a cabo tras recibir una denuncia a través de la línea 1 800 DELITO en 2024.

Se investiga una presunta red de corrupción conformada por servidores de la Función Judicial, en el área de citaciones de los Complejos Judiciales Norte de Quito y Mejía.

Los detenidos habrían recibido pagos ilegales para agilizar trámites de notificación legal.

La Policía precisó que los servidores judiciales se valían de sus cargos para llevar a cabo actividades ilícitas y solicitar dinero.

Detenidos en el Complejo Judicial Norte