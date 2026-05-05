Allanan el Complejo Judicial Norte de Quito por presunta red de corrupción
La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron una institución pública en el marco de una investigación por concusión.
La Fiscalía allanó una institución pública en el marco de una investigación pro concusión.
Fiscalía
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Fecha de publicación
05 may 2026 - 10:13
Fiscalía y Policía Nacional allanaron oficinas del Complejo Judicial Norte de Quito, durante la madrugada de este martes 5 de mayo de 2026.
Las autoridades investigan el presunto delito de concusión, dentro del denominado operativo "citaciones".
Siete personas fueron detenidas con fines investigativos y se incautaron teléfonos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentos.
Además, se allanaron viviendas en diferentes puntos de la provincia de Pichincha. Fueron 9 intervenciones en total.
De acuerdo con la Policía Nacional, estos allanamientos se llevaron a cabo tras recibir una denuncia a través de la línea 1 800 DELITO en 2024.
Se investiga una presunta red de corrupción conformada por servidores de la Función Judicial, en el área de citaciones de los Complejos Judiciales Norte de Quito y Mejía.
Los detenidos habrían recibido pagos ilegales para agilizar trámites de notificación legal.
La Policía precisó que los servidores judiciales se valían de sus cargos para llevar a cabo actividades ilícitas y solicitar dinero.
Detenidos en el Complejo Judicial Norte
- José P.
- Gilberth A.
- Marcelo F.
- Luis P.
- Daniel M.
- Marco T.
- Andrés A.
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