Asamblea Nacional archiva propuesta para declarar feriado el 18 de noviembre

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionó este martes 5 de mayo de 2026.

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió archivar el proyecto de ley que planteaba convertir el 18 de noviembre en feriado nacional por la Independencia de Loja.

La decisión se tomó, este martes 5 de mayo de 2026, tras alcanzar 84 votos a favor de la moción de archivo.

La iniciativa proponía reformar la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo para incluir esta fecha en el calendario oficial de feriados.

Sin embargo, con 54 abstenciones y 13 legisladores ausentes, el proyecto fue descartado y pasó a formar parte de las iniciativas archivadas en el Legislativo.

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La moción de archivo fue impulsada por el asambleísta Eckenner Recalde Álava, integrante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social.

Por otra parte, ADN se impulsa una nueva propuesta que busca declarar el 11 de septiembre como feriado nacional por el denominado Día del Ecuador. Esta iniciativa continúa en debate dentro del Parlamento.