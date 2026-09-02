Enrique Herrería deja la Secretaría Jurídica de la Presidencia y Aldrín Gómez asume el cargo

El presidente Daniel Noboa aceptó la renuncia de Enrique Herrería como secretario jurídico de la Presidencia.

Herrería había sido designado el 22 de noviembre de 2025 y será reemplazado por Aldrín Gómez, quien ya formaba parte del equipo de esa Secretaría.

Tras casi un año al frente de la Secretaría Jurídica, Enrique Herrería deja el cargo. En un comuicado desde la Presidencia, Noboa, agradeció su trabajo y su participación en el Gobierno durante este periodo.

La decisión, según la Presidencia, responde al cumplimiento del compromiso de conformar un equipo de profesionales encargado de coordinar la elaboración de normas y acompañar el proceso de modernización del Estado.

Aldrin Gómez será el nuevo secretario jurídico

Con la salida de Herrería, Aldrin Gómez asumirá como nuevo secretario jurídico de la Presidencia. Gómez ya era parte del equipo de profesionales que se había conformado en esta dependencia.

El cambio se produce mientras el Gobierno mantiene como uno de sus objetivos la revisión y elaboración de normas relacionadas con sus planes de administración y la modernización de distintas áreas del Estado.

Herrería regresará al sector privado

Enrique Herrería dejará sus funciones en el Gobierno y retomará sus actividades profesionales en el sector privado, según informó la Presidencia.

El exsecretario fue designado para el cargo el 22 de noviembre de 2025. Con su salida, Aldrín Gómez toma la conducción de la Secretaría Jurídica y será quien acompañe al Ejecutivo en la revisión y coordinación de los asuntos legales y normativos del Gobierno.