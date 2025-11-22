¿Quién es Enrique Herrería el nuevo secretario jurídico de la Presidencia en Ecuador?

Enrique Herrería fue designado Secretario Jurídico de la Presidencia en el Gobierno de Noboa

Enrique Herrería Bonnet, exjuez de la Corte Constitucional del Ecuador (2019-2025) fue designado como nuevo secretario Jurídico de la Presidencia de la República.

Herrería tiene una dilatada trayectoria en el servicio público donde también se incluye experiencia en la legislación y administración.

Por ejemplo fue Intendente General de Policía de la provincia del Guayas y asambleísta nacional; en el ámbito privado entre otros cargos se desempeñó como árbitro de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

El perfil de Enrique Herrería destaca por su formación académica en derecho y su trayectoria en funciones públicas.

Formación Académica y Títulos

Enrique Herrería Bonnet obtuvo varios títulos académicos en la Universidad de Guayaquil:

Se tituló como Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas el 27 de junio de 1975.

Obtuvo el título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador el 15 de junio de 1977.

Fue conferido el título de Doctor en Jurisprudencia el 5 de abril de 1995. Su tesis de doctorado fue recomendada para publicación en los órganos de publicidad de la universidad por sus méritos sobresalientes.

Posee un Registro de Grado Académico de Cuarto Nivel en el Consejo Nacional de Educación Superior.

Además, cuenta con estudios de postgrado en áreas especializadas:

Participó y se diplomó en el Programa del Instituto Nacional de Jueces (The National Judicial College) de los Estados Unidos de Norteamérica en octubre de 2003.

Realizó un Postgrado en Especialidad de Arbitraje y Mediación en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil (período 2005-2006), donde se ubicó entre los tres mejores promedios de calificaciones de su promoción.

Completó un Postgrado en la Especialidad de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España, en el año 2007.

Cargos en la función pública

Herrería ha ocupado varias posiciones significativas en la función pública en el Ecuador:

Fue Intendente General de Policía de la Provincia del Guayas, cargo que desempeñó desde agosto de 1988 hasta agosto de 1992.

Participó como Miembro de la Asamblea que constituyó la Junta Cívica de la Ciudad de Guayaquil el 20 de enero de 1992, en la Gobernación de la Provincia del Guayas.

Sirvió como Asesor Jurídico de la Junta Cívica de Guayaquil en el año 2007.

Ocupó la posición de Diputado Nacional Suplente por la Izquierda Democrática durante el período de 1998 a 2003.

Fue Magistrado del Tribunal Constitucional del Ecuador durante el periodo comprendido entre 2003 y 2004.

Se desempeñó como Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador, desde agosto de 1009 (según el registro de la fuente) hasta el 13 de mayo de 2013.

• Juez de la Corte Constitucional del Ecuador (2019 - marzo 2025)

