SUMA confirma la expulsión del exasambleísta Guillermo Celi

El exasambleísta Guillermo Celi durante una sesión de Pleno.

El movimiento político Sociedad Unida Más Acción (SUMA) anunció este viernes 8 de mayo de 2026 la expulsión del exasambleísta y ex vicepresidente nacional de la organización, Guillermo Celi.

En un comunicado, la organización política anunció que tomó la decisión tras un proceso disciplinario en el que se constató que el hubo la “comisión de múltiples infracciones disciplinarias graves de naturaleza concurrente, debidamente acreditadas”.

De acuerdo con el documento, el Consejo de Disciplina y Ética tomó la decisión tras el “debido proceso y el legítimo derecho a la defensa”.

Celi calificó a la medida como una retaliación política por parte del Movimiento SUMA debido a las críticas en contra del Gobierno, según recoge el portal Primicias.

El exasambleísta acusó al exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, de mantener silencio frente a la situación que atraviesa el país.