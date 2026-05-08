Gobierno exhorta a empresas revisar contratos con el transporte tras alza del diésel

El Gobierno del Ecuador exhortó al sector productivo y empresarial a ajustar las condiciones contractuales y económicas vigentes con el sector del transporte pesado, debido al impacto generado por el incremento del costo internacional del diésel.

A través de un comunicado difundido, este viernes 8 de mayo de 2026, el Ministerio de Transporte e Infraestructura recordó que el precio del diésel en el país se mantiene bajo un sistema de bandas establecido mediante el Decreto Ejecutivo 126.

Según la Cartera de Estado, este mecanismo busca "proteger a la ciudadanía, al sector transportista y productivo frente a las factores exógenos que resultan en variaciones del mercado internacional de combustibles".

El Ministerio de Transporte explicó que la inestabilidad geopolítica y la escalada del conflicto en Oriente Medio han provocado un aumento en el precio internacional del petróleo y sus derivados, lo que repercute directamente en el costo del diésel que adquiere el país.

De acuerdo con la información oficial, actualmente el Estado ecuatoriano compra el galón de diésel a un promedio de USD 4,75.

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"Mientras que el combustible se comercializa en el mercado nacional a valores mucho menores que resultan del sistema de bandas, evitando que el precio suba a niveles internacionales", señaló el Gobierno.

Por ello, hizo un llamado al diálogo entre el sector privado y el transporte pesado para alcanzar acuerdos que permitan enfrentar los efectos derivados del incremento del costo internacional del combustible.