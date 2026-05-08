TCE ratifica multa de USD 18 000 contra Luisa González y Andrés Arauz

Luisa González y Andrés Arauz fueron binomio presidencial en las elecciones presidenciales de 2023

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó una multa de 18 000 dólares contra Luisa González, Andrés Arauz y la responsable financiera de la alianza correísta que participó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023.

La decisión fue adoptada por el Pleno del TCE, que negó el recurso de apelación presentado por los sancionados y dejó en firme la sentencia de primera instancia.

La resolución fue notificada el 7 de mayo de 2026. El único magistrado que no respaldó el fallo fue el juez suplente Richard González Dávila.

Luisa González afirmó que buscará candidatura a la Prefectura de Manabí

La sanción económica equivale a 40 salarios básicos unificados calculados al momento de la infracción y deberá ser cancelada de manera conjunta o individual por las tres personas.

Según el tribunal, durante la revisión de la rendición de cuentas de campaña se detectaron al menos 10 observaciones consideradas críticas.

Entre ellas constan la apertura tardía de cuentas bancarias y del Registro Único de Contribuyentes (RUC), así como aportes económicos sin respaldo de documentos por 6 400 dólares.

Además, el fallo electoral señaló la existencia de propaganda electoral no reportada oficialmente, cuyo valor fue estimado en cerca de 174 930 dólares tras labores de monitoreo.