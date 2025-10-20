Gobierno y Conaie se acusan mutuamente del fin del diálogo en medio del paro

Continúan los cierres viales y las manifestaciones en las calles de Ecuador. Este lunes 20 de octubre de 2025 el Gobierno y el movimiento indígena aún se acusan por el fin del diálogo.

"Se cierra el diálogo. A partir de ahora cualquier cosa que pase es responsabilidad de ellos (del movimiento indígena)", dijo el ministro del Interior John Reimberg.

Según Reimberg, el Gobierno ha cumplido con lo acordado en el diálogo con dirigentes de los pueblos kichwas, pero "ellos no cumplieron".

Así el Gobierno ratificó el fin del diálogo para dar por terminado el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) el 22 de septiembre pasado.

"Ellos debieron haber abierto las vías, era el primer punto del acuerdo que lo anunciaron en una rueda de prensa, y ni siquiera llegaron a ese punto", recalcó Reimberg.

Por su parte la Conaie responsabilizó al Gobierno "por cualquier hecho de violencia o provocación orquestada para silenciar la protesta, infundir miedo y fracturar la unidad popular".

Para la Conaie, las últimas declaraciones de Reimberg representan una amenaza e "intento de justificar la represión".

Mientras tanto el paro en contra de la eliminación del subsidio del diésel se mantiene en Ecuador, y la Conaie llamó a mantener la unidad de los pueblos indígenas.

Antes de la media noche del domingo,los pueblos kichwas del norte del país ratificaron su intención de mantener el diálogo con el Gobierno con base en los puntos acordados en su reunión previa.

"Hacemos un llamado firme y responsable al Gobierno Nacional a retomar de manera inmediata el diálogo, en el marco del respeto a la democracia, la Constitución y los derechos humanos, a fin de evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre el pueblo y la Fuerza Pública", escribió el colectivo.

Paralelamente ese grupo también ratificó que se mantendrán las movilizaciones "ante el incumplimiento del Gobierno" respecto a la militarización y la liberación de 12 detenidos en Otavalo.