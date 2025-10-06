El Gobierno de Ecuador renueva estado de excepción por 30 días en tres provincias y un cantón

El presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción en tres provincias y un cantón de Ecuador.

A través del decreto 175, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó el estado de excepción por 30 días en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Bolívar. En esta última la medida se aplica en el cantón Echeandía. El cantón y las tres provincias han sido golpeadas por el crimen organizado y altos índices de muertes violentas.

La medida, firmada por Noboa, se dictamina por la causal de "grave conmoción interna", y en los términos establecidos en los decretos ejecutivos 76 y 109, los cuales fueron emitidos en agosto de 2025.

Desde las redes oficiales de la Presidencia de la República se emitió un comunicado confirmando la vigencia del Decreto.

Para su aplicación también se considera el dictamen de la Corte Constitucional de septiembre de 2025, cuando se excluyó del estado de excepción a un cantón de Cotopaxi y otro de Bolívar. "

"Recordar que el objetivo final del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos", dice el artículo tres del nuevo decreto ejecutivo.