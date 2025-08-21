Daniel Noboa extiende el estado de excepción a cantones de Cotopaxi y Bolívar por violencia

El Gobierno extiende la declaratoria de emergencia en tres cantones de dos provincias de Ecuador.

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo Nº 109 con el que se amplía la aplicación del estado de excepción a los cantones La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en Bolívar. El Decreto se firmó la noche del miércoles 20 de agosto del 2025.

La declaratoria se dio ante el incremento de hechos violentos en estas últimas zonas vinculados a grupos armados. Según el documento, los cantones mencionados son utilizados como ‘localidades estratégicas por grupos criminales que buscan la desestabilización institucional’.

Según el decreto presidencial, los hechos de violencia ocurridos en esos cantones "no corresponden a un fenómeno de delincuencia común y se consideran como "una situación extraordinaria que altera el orden público, por su vinculación directa con los grupos criminales organizados, ya que, en los informes institucionales se detalla los grupos que ejecutan sus actividades ilícitas y de economía criminal en dichas localidades", se puede leer en el documento presidencial.

Entre las disposiciones se incluyen limitaciones a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia. Esto permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional realizar inspecciones, allanamientos y requisas para localizar y registrar lugares utilizados para el ocultamiento de integrantes de grupos armados organizados o personas vinculadas con la delincuencia.

Así también el Decreto permite incautar materiales e instrumentos empleados en actividades ilícitas y neutralizar posibles amenazas.

Mientras que la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, pretende la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas y/o misivas físicas o electrónicas que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro del grupo armado organizado.