Incidentes en la Asamblea: El correísmo apeló la presidencia de Niels Olsen pero no tuvo votos

El correísmo apeló la Presidencia de Niels Olsen, pero no consiguió los votos.

Los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y de Revolución Ciudadana (RC) protagonizaron incidentes en la sesión de este jueves 5 de junio del 2025. El correísmo apeló la presidencia de Niels Olsen, argumentando que incumplió con la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El incidente se inició por una moción con la que se buscaba cambiar el orden del día para revisar la terna enviada por la anterior Asamblea para la renovación del Consejo de la Judicatura. El asambleísta Henry Bosquez fue el proponente.

Sin embargo, la moción no tuvo los votos necesarios para que sea aprobada. La asambleísta Carmen Tiupul, de Pachakutik, se abstuvo de votar. Luego, los legisladores de ADN se acercaron a ella para tratar de convencerla.

Entonces, Bosquez pidió la rectificación de la votación, lo que causó el rechazo del correísmo, Inmediatamente, Fernando Cedeño, de la RC, apelación la presidencia de Olsen.

En su intervención, Cedeño mencionó que, de acuerdo a la normativa actual, Olsen no podía dar paso a una reconsideración de la votación. Mencionó que los cambios del orden del día son para determinar si se incluye o no el punto en la sesión del Pleno, más no es el fondo del mismo.

Además, el legislador del correísmo precisó que tras pedir la apelación, Olsen no debía dar paso a la rectificación de la votación. Sin embargo, la moción no fue aceptada y Olsen volvió a ocupar la Presidencia de la Asamblea.